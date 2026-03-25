La ministra del Turismo non ha ancora rilasciato dichiarazioni dopo che la presidente del Consiglio ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni. La ministra si trova ancora al suo posto e non ha adottato alcuna decisione ufficiale riguardo alla sua posizione. La portavoce della ministra ha confermato la sua presenza nel ruolo, mentre l’attenzione rimane sulla situazione politica in corso.

Dopo la richiesta pubblica di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. nessuna mossa da parte della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che dunque resta sulle barricate e, per ora, resiste. Alle 10 di questa mattina è arrivata al dicastero da lei guidato, come se fosse un giorno qualsiasi. D'altronde era stata lei stessa a preannunciarlo in una nota di ieri sera: “Sarò regolarmente in ufficio”. Uscita dalla macchina al telefono, non ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Mentre la sua portavoce si è limitata a una frase: “Ha appuntamenti al ministero fino a sera”. Tra gli impegni della giornata, le riunioni per l'organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma e la preparazione in vista del convegno di Assomarinas, domani alle 15. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanchè, il clamoroso arrivo al ministero (e le parole della portavoce)

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