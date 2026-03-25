Nel pomeriggio di oggi, Daniela Santanchè ha annunciato che si dimetterà entro la sera. La decisione si inserisce in un contesto di turbolenze politiche che coinvolgono il governo e le istituzioni romane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa scelta, mentre si attende l’evolversi della situazione nei prossimi giorni.

Il terremoto politico che sta scuotendo i palazzi del potere romano sembra essere giunto al suo atto finale. Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini al governo, il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarebbe ormai prossima a rassegnare le dimissioni, accogliendo l’invito pressante rivoltole direttamente da Giorgia Meloni. L’annuncio ufficiale, che segnerebbe una svolta clamorosa nella compagine ministeriale, è atteso intorno alle 18 di questa sera. La partita, giocata sul filo di una tensione altissima, ha subito un’accelerazione brutale dopo lo scossone del referendum sulla giustizia, i cui risultati hanno spinto la premier a cambiare radicalmente le carte in tavola per blindare la tenuta dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Daniela Santanchè ha deciso: si dimette entro sera

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