Dritto e Rovescio riparte con la ministra Daniela Santanchè

Stasera, giovedì 8 gennaio, torna su Rete 4 Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. In questa prima puntata del 2026, si discuteranno temi di attualità e politica, con la partecipazione della ministra Daniela Santanchè. L'appuntamento rappresenta un momento di approfondimento e confronto su questioni di interesse pubblico, offrendo agli spettatori uno sguardo diretto sugli eventi più recenti.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 8 gennaio, con la prima puntata del 2026 di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell'8 gennaio 2026. Ospite della puntata sarà la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, che parlerà di attualità, politica e turismo in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, tra opportunità, investimenti e criticità. A seguire, un ampio approfondimento sarà dedicato alla tragedia di Crans-Montana, con tutte le novità sul caso e gli interrogativi ancora aperti, e al caso Trump–Venezuela, per analizzare le possibili ripercussioni geopolitiche.

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista la ministra Santanchè. Temi e ospiti di stasera (8 gennaio) - Stasera, giovedì 8 gennaio 2026, torna in prima serata su Rete 4 l'appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio inizia l'anno nuovo con l'intervista al ministro Santanché. Le anticipazioni - Oggi 8 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

