Nell'aula parlamentare si susseguono voci e tensioni tra i membri del governo e le opposizioni. Daniela Santanchè continua a occupare una posizione di rilievo senza aver presentato ancora le dimissioni, nonostante l'invito esplicito di leader di maggioranza a fare un passo indietro, arrivato nella serata di ieri, martedì 24 marzo. La situazione rimane incerta e al centro di numerose discussioni.

Sulle barricate, Daniela Santanchè. Ancora niente dimissioni, nonostante l'espicito invito al passo indietro arrivato nella serata di ieri, martedì 24 marzo, da Giorgia Meloni in persona. Dopo Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, si attende che il ministro del Turismo rassegni il suo mandato. Ma l'attesa si allunga. In questo contesto, nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, Santanché è arrivata al dicastero senza rilasciare commenti. Il suo portavoce ha fatto sapere che la "Pitonessa" ha l'agenda piena, impegni fino a sera. E le dimissioni? Arriveranno, assicura Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia: "Quanto al ministro Santanchè, come tutti i membri del governo, seguirà le indicazioni del presidente del consiglio", ha scandito Malan in aula. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanchè, boatos in Aula: che cosa sta per accadere

Articoli correlati

Daniela Santanchè, le voci dietro le quinte: "Ipotesi sfiducia", cosa può accadereDopo una giornata di intense trattative interne a Fratelli d’Italia, segnata da addii e riunioni riservate, la premier Giorgia Meloni si trova di...

Trapani Shark, nuova penalizzazione e inibizione per Antonini: cosa sta succedendo e cosa può accadereIl Tribunale Federale infligge tre punti di penalizzazione alla Trapani Shark e due anni di inibizione al presidente Antonini.

Approfondimenti e contenuti su Daniela Santanchè

Temi più discussi: Giorgia Meloni scarica Daniela Santanchè, chieste le dimissioni del ministro per sensibilità istituzionale; Travaglio smonta le bugie di Meloni sul referendum e sul caso Delmastro; Terremoto, dimissioni, pressioni su Santanchè: le decisioni di Meloni, una giornata cruciale | Libero Quotidiano.it; Certificati anti-Cpr, la contromossa di FdI: Eliminare la visita medica preventiva | Libero Quotidiano.it.

Daniela Santanchè non si dimette e resiste, per ora: due possibili soluzioni alla crisi con Giorgia MeloniFaccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi, ha detto la premier, chiedendo un passo indietro a tutti i membri del governo alle prese con problemi giudiziari. La resistenza della ministra del ... today.it

Daniela Santanchè tra carriera politica, business privati e indagini giudiziarie che ne mettono alla prova l’immagineSantanchè verso l’addio al governo: pressioni politiche e scenari futuri La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sollecitato, tramite una nota u ... assodigitale.it

Tailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero del Turismo e dribblando le domande dei cronisti che le chiedevano se si sarebbe dimessa, - facebook.com facebook

Dopo la richiesta pubblica di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Daniela Santanchè resiste. Ma per la ministra della Cultura sembra un giorno qualsiasi. È scesa dalla macchina al telefono senza rispondere alle domande dei gi x.com