Trapani Shark nuova penalizzazione e inibizione per Antonini | cosa sta succedendo e cosa può accadere

Il Tribunale Federale ha deciso di applicare una penalizzazione di tre punti alla Trapani Shark e di disporre due anni di inibizione per il presidente Antonini. Questa decisione rappresenta un nuovo episodio nelle vicende del club e potrebbe avere ripercussioni sulla stagione in corso. Di seguito, analizziamo i dettagli e le possibili conseguenze di questa misura.

Il Tribunale Federale infligge tre punti di penalizzazione alla Trapani Shark e due anni di inibizione al presidente Antonini. La società rischia la Final Eight e deve rivedere la governance in una fase critica.

