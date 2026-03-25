Nella giornata di ieri, all’interno del partito di governo si sono svolte riunioni riservate e incontri tra i membri, con alcune defezioni di rilievo. La premier si è confrontata con una resistenza inaspettata, mentre circolano voci di possibili mozioni di sfiducia nei confronti del governo. Le discussioni interne continuano, senza ancora una chiara decisione ufficiale.

Dopo una giornata di intense trattative interne a Fratelli d’Italia, segnata da addii e riunioni riservate, la premier Giorgia Meloni si trova di fronte a una resistenza inattesa. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè annuncia che il giorno successivo sarà regolarmente in ufficio, confermando tutti gli appuntamenti, nonostante le forti pressioni per le dimissioni. Alle 20.04 di ieri, in una serata piuttosto convulsa, Palazzo Chigi diffonde una nota in cui Meloni esprime apprezzamento per le dimissioni già rassegnate dal sottosegretario Andrea Delmastro e dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, auspicando che "sulla medesima linea di sensibilità istituzionale" anche il ministro del Turismo compia la stessa scelta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanchè, le voci dietro le quinte: "Ipotesi sfiducia", cosa può accadere

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