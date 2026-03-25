Daniel Craig volto globale DENZA per il debutto internazionale del brand

Daniel Craig sarà il volto ufficiale del debutto internazionale del marchio DENZA, accompagnando l’espansione globale del gruppo BYD. La collaborazione tra l’attore e il brand segna una presenza significativa nel lancio internazionale, che coinvolge la promozione e la comunicazione del marchio sul mercato globale. La campagna pubblicitaria e le attività di marketing saranno sostenute dall’immagine dell’attore come rappresentante ufficiale.

Il volto di Daniel Craig accompagnerà il debutto internazionale di DENZA, segnando un passaggio strategico nell’espansione globale del gruppo BYD. L’attore britannico, celebre per aver interpretato l’agente segreto più iconico del cinema contemporaneo, diventa così testimonial della nuova fase del brand premium, pronto a sbarcare nei principali mercati internazionali a partire dal 2026. La scelta di Craig non è casuale: la sua immagine di eleganza, forza e autenticità si allinea con il posizionamento di DENZA, primo marchio premium interamente dedicato ai veicoli elettrificati. L’operazione rientra in una strategia più ampia che punta a rafforzare la riconoscibilità del marchio su scala globale, intercettando una domanda in evoluzione verso soluzioni di mobilità innovative e ad alto contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Daniel Craig volto globale DENZA per il debutto internazionale del brand Articoli correlati Byd, partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand DenzaBYD ha annunciato che sarà l’attore britannico Daniel Craig a lanciare una nuova campagna per DENZA, il suo marchio automobilistico premium orientato... The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villainL'ingresso dell'ex James Bond nel cast del sequel di Matt Reeves sarebbe davvero un gran colpo per questa produzione, che avrebbe dal suo lato un... Una selezione di notizie su Daniel Craig BYD: al via il lancio del marchio premium Denza con Daniel CraigL’attore britannico è il testimonial per il brand automobilistico che, a partire dal 2026, approderà nei principali mercati globali ... engage.it Daniel Craig lancia Denza: l’elettrico BYD che travolge l’EuropaBYD sceglie Daniel Craig per il debutto globale di Denza. Scopri la Z9GT, l'ammiraglia elettrica che sfida i giganti del lusso a Parigi. rumors.it