Si parla di un possibile coinvolgimento di Daniel Craig nel sequel di The Batman, diretto da Matt Reeves. Secondo fonti, l’attore sarebbe nel mirino per interpretare il villain del film. La produzione avrebbe avviato le trattative per portarlo nel cast, anche se nulla è ancora ufficiale. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

L'ingresso dell'ex James Bond nel cast del sequel di Matt Reeves sarebbe davvero un gran colpo per questa produzione, che avrebbe dal suo lato un altro attore incredibile nel ruolo dell'antagonista Stiamo parlando di una parte che inizialmente era stata offerta a Brad Pitt, ma che quest'ultimo avrebbe rifiutato. Dopo il rifiuto anche di Stellan Skarsgård, la produzione si sarebbe rivolta proprio a Craig per assegnarli il ruolo del personaggio di Christopher Dent. Ovviamente, bisogna prendere quest'ultima indiscrezione con le pinze, finché non arriva una conferma ufficiale da parte della produzione, ma la fonte di questo scoop è il sito Giant Freaking Robot, che per primo aveva riportato l'indiscrezione dell'ingresso nel cast di Scarlett Johnasson nei panni di Gilda Dent. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2: Daniel Craig nel mirino per il ruolo del villain

