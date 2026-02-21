Goodhairday | Cindy Crawford 60 anni per l' icona beauty anni ‘90 dalla leggendaria chioma scalata a tutto volume

Cindy Crawford compie 60 anni il 20 febbraio e dimostra ancora una volta di essere un’icona di bellezza degli anni ’90. La modella americana, nota per la sua chioma voluminosissima, mantiene un aspetto impeccabile grazie a uno stile curato e a trattamenti specifici. La sua presenza continua a catturare l’attenzione dei fan e dei media, che seguono con interesse i suoi ritocchi di bellezza e il suo modo di affrontare l’età. La sua immagine resta un punto di riferimento nel mondo della moda.

© Vanityfair.it - Goodhairday: Cindy Crawford, 60 anni per l'icona beauty anni ‘90 dalla leggendaria chioma scalata a tutto volume

Cindy Crawford, 60 anni il 20 febbraio, sfida le leggi della natura: in formissima e praticamente perfetta oggi come allora. Regina dei Nineties, reference di bellezza ieri come oggi dai capelli folti e lucenti, sogno di bellezza a generazioni unificate. E poi, quel neo. +++dropcap Queen delle passerelle così come del Butterfly cut, il taglio che l'ha caratterizza da inizio carriera.