Dalla vittoria lampo allo stallo | Israele nel pantano ma non vuole la tregua

Dopo una rapida vittoria, la situazione si è complicata e si trova ora in una fase di stallo. Il comando del Fronte interno israeliano ha richiesto chiarimenti riguardo al fallimento di un intervento recente. La tensione tra le parti coinvolte rimane alta, mentre lo stato israeliano sembra intenzionato a non avanzare verso una tregua. La dinamica degli eventi si sviluppa in un contesto di crescente incertezza.

La guerra grande Emergono divergenze tra Washington e Tel Aviv sul negoziato con Teheran. Intanto i missili iraniani colpiscono sempre più spesso Tel Aviv ed è ora in corso una guerra logoramento La guerra grande Emergono divergenze tra Washington e Tel Aviv sul negoziato con Teheran. Intanto i missili iraniani colpiscono sempre più spesso Tel Aviv ed è ora in corso una guerra logoramento Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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