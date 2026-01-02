La torcia olimpica passa nel Ravennate ma c' è chi vuole boicottarla | Israele sia escluso dai giochi

Il passaggio della torcia olimpica nel Ravennate, previsto tra il 6 e il 7 gennaio, suscita attenzione e dibattito. Mentre la manifestazione rappresenta un momento di condivisione sportiva, alcune voci chiedono l’esclusione di Israele dai Giochi, evidenziando tensioni e opinioni contrastanti legate all’evento. La visita nelle città di Ravenna, Faenza e Cervia si inserisce in un contesto di grande interesse pubblico e discussione.

C'è grande fermento per il passaggio della fiamma olimpica da Ravenna, Faenza e Cervia tra il 6 e il 7 gennaio. Ma c'è anche chi ha deciso di boicottare le tappe sul territorio della torcia delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le organizzazioni Bds Faenza, Faenza per la Palestina, Faenza Eco-logica.

Torcia Olimpica: quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna - L’assessora Laghi invita tutta la cittadinanza a scendere in strada per “essere parte di questo evento storico” ... msn.com

La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana. Da Arezzo a Carrara, le tappe (e le date) della staffetta - Milano, 5 dicembre 2025 – La Torcia olimpica, simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano- lanazione.it

La luce della torcia olimpica sfiorerà anche Cattolica. La carovana che trasporta la fiamma simbolo dei giochi 2026 (Milano Cortina), proveniente da Pesaro e diretta a Riccione, passerà lunedì 5 gennaio lungo la statale adriatica. Il passaggio - salvo imprevis - facebook.com facebook

Presentare l’accensione della torcia olimpica e del braciere di Milano Cortina nella mia città è stato qualcosa che va oltre il lavoro, oltre il palco, oltre il microfono. È stato orgoglio puro. Grazie a Napoli, che ancora una volta ha dimostrato di essere fiamma viva. x.com

