Stallo nel dialogo con l' Iran Trump valuta attacchi nel weekend ma non ha deciso
Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto avvertimenti da alti funzionari sulla possibilità di attacchi contro l’Iran, a causa di crescenti tensioni nella regione. Durante una riunione nella Situation Room, è stato riferito che l’esercito statunitense si prepara a intervenire già da sabato, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La discussione si concentra sulla possibilità di un'azione militare, anche se le tempistiche potrebbero estendersi oltre il weekend. Trump valuta attentamente la situazione prima di agire.
Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. Lo hanno riferito a Cbs News fonti informate sottolineando che il presidente americano non ha ancora preso una decisione. L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran, riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Iran, USA a un bivio: Trump valuta l’opzione militare tra stallo diplomatico e rischio escalation nel Golfo Persico.Gli Stati Uniti affrontano una scelta difficile, poiché le tensioni con l'Iran si intensificano.
Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attaccoLe recenti proteste in Iran hanno portato a una difficile repressione, con un alto numero di vittime.
Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco
Argomenti discussi: Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'; Lo stallo delle istituzioni: Serve un segnale per salvare la sede astigiana di Konecta; Uno stallo euro-messicano per non far arrabbiare Trump; Ccnl farmacie private, esito negativo della procedura di raffreddamento: trattative ancora in stallo.
Stallo nel dialogo con l'Iran. Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha decisoAlti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è p ... gazzettadelsud.it
Accordo sul nucleare Stallo nel dialogo con l'Iran, «Trump è pronto alla guerra»Alla vigilia del primo Board of Peace per Gaza a Washington, sembrano soffiare sempre più venti di guerra tra Usa e Iran, che mentre mantengono aperti i negoziati sul nucleare si stanno preparando all ... bluewin.ch
I colloqui tra Iran e Stati Uniti ripartono da Muscat senza svolte. Teheran conferma il no allo stop sull’uranio, Washington rilancia con sanzioni e dazi. Il dialogo resta aperto, ma lo stallo domina la scena. https://ift.tt/4vH0c6y facebook