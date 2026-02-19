Stallo nel dialogo con l' Iran Trump valuta attacchi nel weekend ma non ha deciso

Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto avvertimenti da alti funzionari sulla possibilità di attacchi contro l’Iran, a causa di crescenti tensioni nella regione. Durante una riunione nella Situation Room, è stato riferito che l’esercito statunitense si prepara a intervenire già da sabato, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La discussione si concentra sulla possibilità di un'azione militare, anche se le tempistiche potrebbero estendersi oltre il weekend. Trump valuta attentamente la situazione prima di agire.

Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. Lo hanno riferito a Cbs News fonti informate sottolineando che il presidente americano non ha ancora preso una decisione. L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran, riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

