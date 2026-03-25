Dalla versione bocciata del pilot alla fusione tra capelli veri e parrucca | tre curiosità su Hannah Montana svelate anche nello special 2026

Sono trascorsi vent’anni da quando la serie televisiva ha debuttato, portando sullo schermo un personaggio che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico. Recentemente, uno speciale dedicato al 2026 ha rivelato alcuni dettagli inediti, tra cui il fallimento della prima versione del pilot e le tecniche di produzione utilizzate per la parrucca e i capelli veri del personaggio principale.

Sono passati vent’anni esatti da quando Hannah Montana ha conquistato il nostro cuore. Eppure eccoci qui: malinconiche nel ricordare canzoni – The Best of Both Worlds a Nobody’s Perfect, fino a You’ll Always Find Your Way Back Home – momenti e scene che hanno conquistato i Millennials e la Generazione Z. Tutto grazie a una parrucca bionda. Miley Cyrus, nell’ormai lontano 2006, interpretava Hannah Montana, una popstar conosciuta in tutto il mondo anche grazie alla sua parrucca bionda. Sapevate, che proprio questa parrucca bionda, nasconde dei segreti? Alcuni svelati nel nuovo Hannah Montana Anniversary Special disponibile dal 24 marzo su Disney+, già tra i contenuti più cercati in streaming. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalla versione bocciata del pilot alla fusione tra capelli veri e parrucca: tre curiosità su Hannah Montana svelate anche nello special 2026 Articoli correlati Leggi anche: Disney Plus, anticipazioni: Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà il 24 marzo Leggi anche: Miley Cyrus torna al taglio capelli di Hannah Montana