miley cyrus torna al taglio capelli di hannah montana

Miley Cyrus ha deciso di tornare al look di Hannah Montana, esattamente come lo aveva portato durante le riprese della serie. La causa è il ventennale dello show, che l’ha resa celebre in giovane età, e l’attrice ha scelto di riaccendere la nostalgia tra i fan. È stata avvistata sul set di uno speciale Disney, mentre si preparava a riprendere il suo ruolo iconico. La sua scelta ha sorpreso molti appassionati di lunga data.

A Los Angeles c’è aria di nostalgia pop. E questa volta il merito è tutto di Miley Cyrus. L’attrice e cantante è stata, infatti, avvistata sul set di uno speciale Disney che presto celebrerà i vent’anni di Hannah Montana, la serie cult che l’ha resa famosa quando aveva solo 13 anni. Tra telecamere e fan in delirio, l’attrice e cantante ha fatto battere il cuore ai Millennial (e non solo) sfoggiando di nuovo la parrucca bionda con frangia che ha segnato un’epoca. Un taglio iconico che ha definito un’intera generazione di teenager. Miley Cyrus e il ritorno al taglio capelli più amato degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Amica.it

Milley Cyrus torna Hannah Montana vent’anni dopo: “Sarà sempre parte di me, la serie ha segnato la mia vita”Miley Cyrus riporta in vita Hannah Montana, vent’anni dopo, perché la serie ha segnato profondamente la sua vita e le ha aperto le porte del successo.

Miley Cyrus Talks About Hannah Montana!

Temi più discussi: Chi non si è fatta almeno una volta nella vita il taglio di Hannah Montana?; Miley Cyrus torna su Disney+ con uno special su Hannah Montana, venti anni dopo - Radio Globo; Vent’anni dopo Miley Cyrus torna a vestire i panni di Hannah Montana; Miley Cyrus torna Hannah Montana nello speciale per i 20 anni della serie in arrivo su Disney+.

Miley Cyrus torna al taglio capelli di Hannah MontanaBiondissima e con la frangia piena. Così la popstar e attrice torna nei panni del personaggio Disney che l’ha resa celebre e si aggira per le strade di Los Angeles ... msn.com

Miley Cyrus riporta Hannah Montana in vitaMiley Cyrus torna come Hannah Montana per il 20° anniversario su Disney Plus, tra nostalgia e nuove sorprese per i fan. notiziemusica.it

Selena Gomez e Miley Cyrus, entrambe ex star di Disney Channel, hanno conquistato il pubblico con I maghi di Waverly e Hannah Montana: chi preferisci tra le due Scrivi la tua scelta nei commenti! #SelenaGomez #MileyCyrus #Scontro facebook

Miley Cyrus sul set di Hannah Montana 20th Anniversary Special, in arrivo il 24 marzo su Disney+ x.com