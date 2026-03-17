Disney Plus anticipazioni | Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà il 24 marzo

Il servizio di streaming Disney Plus ha annunciato che il 24 marzo sarà disponibile lo speciale dedicato al ventesimo anniversario di Hannah Montana. L’evento celebrativo sarà trasmesso sulla piattaforma e ripercorrerà i momenti più significativi della serie televisiva. La programmazione è focalizzata esclusivamente sulla data di uscita e sul contenuto dell’evento speciale.

Disney Plus, anticipazioni. Lo speciale Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà sul canale di streaming Disney il 24 marzo. Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà su Disney Plus il 24 marzo. Lo speciale celebrerà l’iconica serie che ha definito una generazione, esattamente vent’anni dopo il suo debutto su Disney Channel. Girato davanti a un pubblico in studio, lo speciale includerà un’intervista esclusiva e approfondita a Miley Cyrus, condotta da Alex Cooper. La conversazione offrirà uno sguardo ravvicinato alla creazione di uno dei personaggi più iconici della cultura pop, mostrando l’impatto duraturo che la serie e il personaggio stesso hanno avuto sui fan di tutto il mondo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Disney Plus, anticipazioni: Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà il 24 marzo Articoli correlati Leggi anche: Miley Cyrus torna a vestire i panni di Hannah Montana dal 24 marzo! The Punisher torna su Disney+: ecco il titolo ufficiale dello Special con Jon BernthalTutte le novità sul ritorno di Frank Castle sulla piattaforma streaming per lo speciale con protagonista la star di The Accountant. Una selezione di notizie su Disney Plus Discussioni sull' argomento Hannah Montana torna sotto i riflettori nel nuovo promo dello speciale per i 20 anni della serie; Da flop annunciato a serie top, la rivincita di Love Story; Hannah Montana 20th Anniversary: uscita, cast e dove vederlo; Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana: ecco cosa sappiamo. Disney Plus, anticipazioni: Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà il 24 marzoDisney Plus, anticipazioni. Lo speciale Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà sul canale di streaming Disney il 24 marzo. 2anews.it VisionQuest: Mick Giacchino comporrà le musiche della serie Disney Plus #Notizie #DisneyPlus #MarvelStudios #MickGiacchino #PaulBettany #VisionQuest lospaziobianco.it/visionquest-mi… x.com VisionQuest: Mick Giacchino comporrà le musiche della serie Disney Plus https://www.lospaziobianco.it/visionquest-mick-giacchino-comporra-le-musiche-della-serie-disney-plus/fsp_sid=21317 Il figlio d'arte al lavoro sulle musiche della serie con Paul Bettan - facebook.com facebook