Anno nuovo e 40° sit-in di protesta | Mani Rosse Antirazziste Forlì torna in piazza Ordelaffi

Il primo gennaio, alle ore 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì torna a riunirsi in piazza Ordelaffi per il suo 40° sit-in di protesta. Un appuntamento stabile che testimonia l’impegno continuo dell’associazione contro il razzismo e le discriminazioni. L’evento si svolge come ogni giovedì, offrendo un momento di sensibilizzazione e confronto pubblico in una data simbolica per l’avvio del nuovo anno.

