Anno nuovo e 40° sit-in di protesta | Mani Rosse Antirazziste Forlì torna in piazza Ordelaffi
Il primo gennaio, alle ore 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì torna a riunirsi in piazza Ordelaffi per il suo 40° sit-in di protesta. Un appuntamento stabile che testimonia l’impegno continuo dell’associazione contro il razzismo e le discriminazioni. L’evento si svolge come ogni giovedì, offrendo un momento di sensibilizzazione e confronto pubblico in una data simbolica per l’avvio del nuovo anno.
Come ogni giovedì, anche il 1° gennaio, alle ore 18,15, in piazza Ordelaffi Forlì, Mani Rosse Antirazziste Forlì terrà il suo 40° Sit-in di protesta, il primo del nuovo anno. Un appuntamento che conferma l’impegno costante del movimento per la pace, la difesa dei diritti umani e il rispetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
