Quarantacinquesimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | A Gaza sistema sanitario distrutto

Questa sera alle 18.15, un gruppo di attivisti di Mani Rosse Antirazziste si è riunito davanti alla prefettura di Forlì per il loro quarantacinquesimo sit-in. Questa volta, hanno scelto di puntare i riflettori sulla situazione a Gaza, dove il sistema sanitario è stato quasi completamente distrutto. I manifestanti hanno portato cartelli e slogan per chiedere attenzione e aiuto internazionale, mentre la piazza si riempiva di cittadini interessati alla crisi in Palestina.

Giovedì, alle 18.15, davanti al alla prefettura di Forlì, Mani Rosse Antirazziste Forlì terrà il suo 45° sit-in dedicato alla Palestina, con un focus sulla Striscia di Gaza e sulla sistematica distruzione del suo sistema sanitario. Nel corso dell’iniziativa verranno portate testimonianze dirette raccolte durante il convegno “Distruzione di un sistema sanitario, genocidio di un popolo”, promosso a Bologna dalle Reti Sanitari per Gaza. “A Gaza non esiste più un sistema di cura - spiegano da Mani Rosse Antirazziste -: ospedali rasi al suolo, mancanza cronica di medicinali e strumentazioni, assenza di ausili per le migliaia di persone amputate.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Mani Rosse Forli Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì in piazza Ordelaffi Anno nuovo e 40° sit-in di protesta: Mani Rosse Antirazziste Forlì torna in piazza Ordelaffi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Mani Rosse Forli Argomenti discussi: Quarantacinquesimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste: A Gaza sistema sanitario distrutto; La villa di Willy, il Principe di Bel-Air può essere vostra per 30 milioni di dollari; Auto danneggiate e aggressioni: residenti esasperati, sit-in di protesta al Ponterotto; Punto nascita della Gruccia, arriva il dossier della Regione alla vigilia del sit-in: Tempi di percorrenza non sostenibili. La mamma lo racconta a Retequattro, a Diario del Giorno, con una voce che non chiede pietà ma giustizia: «Tremava, aveva le labbra blu, le mani rosse. Diceva che nell’ultimo tratto faceva fatica». Qui non parliamo di un adulto distratto. Parliamo di un bambin - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.