Dai campi alla pesca | i rincari allarmano il sistema produttivo anche in Puglia

In Puglia, i prezzi dei prodotti agricoli e della pesca sono aumentati, influenzando direttamente il sistema produttivo locale. La guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente hanno portato a rialzi nei costi e a cambiamenti nelle attività quotidiane di agricoltori e pescatori. Questi rincari si sono tradotti in difficoltà pratiche per chi lavora nei campi e nel mare, con effetti evidenti sulla filiera.

La guerra in Iran e l’escalation delle tensioni in Medio Oriente stanno già producendo effetti concreti sull’economia reale, con ripercussioni immediate su due settori particolarmente esposti al costo dell’energia: agricoltura e pesca. L’aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime sta infatti facendo lievitare i costi di produzione e rischia di tradursi in nuovi rincari lungo tutta la filiera alimentare. In Puglia gli effetti della crisi energetica si stanno facendo sentire soprattutto negli allevamenti. «Il conflitto in Iran sta producendo effetti concreti sulle stalle pugliesi con l'aumento dei prezzi dell'energia e... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dai campi alla pesca: i rincari allarmano il sistema produttivo anche in Puglia Articoli correlati Crisi ortofrutta, quanto aumentano i prezzi dai campi agli scaffali: tutti i rincariDal grano duro ai carciofi, dall’olio extravergine alle clementine, l’agroalimentare italiano sta vivendo una fase di forte tensione. "L’incertezza non aiuta il sistema produttivo"La meccanica è uno dei pilastri della manifattura nel nostro territorio: il settore conta quasi 4 mila imprese e conta quasi 49 mila addetti.