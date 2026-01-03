Prima di noi in onda la nuova fiction Rai ambientata a Cimolais | la saga dei Sartori dai campi alle fabbriche
L’area montana del Pordenonese sta per essere protagonista della prima fiction 2026 targata Rai. Domenica 4 gennaio su RaiUno, alle 21:30, andrà in onda "Prima di noi", la nuova serie, diretta da Daniele Luchetti, prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, realizzata anche grazie al. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: "Prima di noi", dai campi alle fabbriche: dove è stata girata a Torino la prima fiction Rai del 2026
Leggi anche: "Noi del Rione Sanità", ottimi ascolti per la prima della fiction Rai: il dato
Prima di noi, quando va in onda la nuova serie Rai: la trama, il cast e la data d'uscita; 'Se fossi te', l'amore di Laura Chiatti e Marco Bocci nella fiction Rai: anticipazioni e quante puntate; Sabrina Ferilli torna in prima serata, protagonista della fiction A Testa Alta: quando va in onda; The Pitt 2, Gomorra le origini, Bridgerton 4: tutte le nuove serie tv in arrivo a gennaio.
"Prima di noi", dai campi alle fabbriche: dove è stata girata a Torino la prima fiction Rai del 2026 - Da domenica 4 gennaio su RaiUno, alle 21:30, per cinque serate, andrà in onda "Prima di noi", la nuova serie, diretta da Daniele Luchetti, pr ... torinotoday.it
Prima di noi, quando va in onda la nuova serie Rai: la trama, il cast e la data d'uscita - È tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana la nuova serie tv Rai, in cinque puntate, dal titolo “Prima di noi”. msn.com
“Prima di noi”, intervista al regista Daniele Luchetti e ad Andrea Arcangeli e Linda Caridi - La nuova stagione della fiction Rai si apre con "Prima di noi". superguidatv.it
Domenica 4 gennaio in onda su Padre Pio Tv la prima puntata di Fatti per il cielo del nuovo anno 2026. Ospiti il teologo Don Gesualdo de Luca e il commissario capo della polizia di Stato, la dottoressa Giulia Ceravolo . Appuntamento alle 8:40 e in replica alle - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.