Dacia Sandero Stepway GPL | nuovo motore solita certezza

La Dacia Sandero Stepway GPL ha aggiornato il motore, una scelta che garantisce maggiore autonomia su strada. La casa automobilistica romena ha installato un nuovo propulsore, offrendo ora più km con un pieno. La versione con alimentazione a gas si presenta come una soluzione praticabile per chi cerca convenienza e affidabilità.

Dacia Sandero Stepway GPL: Nuova Motorizzazione e Autonomia Estesa per la Compatta Romena. La Dacia Sandero Stepway GPL si rinnova con un motore 1.2 turbo da 120 CV e un serbatoio del GPL da 50 litri, promettendo un'autonomia combinata fino a 1.600 km. La vettura, già apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo, mira a consolidare la sua posizione nel mercato europeo, offrendo un'alternativa concreta per chi cerca un'auto efficiente e accessibile. Un Mercato in Trasformazione e la Ricerca di Soluzioni Accessibili. Il mercato automobilistico europeo è segnato da un aumento costante dei prezzi, spinto da fattori come l'inflazione e la transizione verso nuove tecnologie.

La Dacia Sandero Stepway 2026 si rinnova con un’inedita combinazione di motore GPL e cambio automatico.

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Nuova dacia Sandero Stepway 2026 la svolta !

