Dacia Sandero Stepway GPL | nuovo motore solita certezza
La Dacia Sandero Stepway GPL ha aggiornato il motore, una scelta che garantisce maggiore autonomia su strada. La casa automobilistica romena ha installato un nuovo propulsore, offrendo ora più km con un pieno. La versione con alimentazione a gas si presenta come una soluzione praticabile per chi cerca convenienza e affidabilità.
Dacia Sandero Stepway GPL: Nuova Motorizzazione e Autonomia Estesa per la Compatta Romena. La Dacia Sandero Stepway GPL si rinnova con un motore 1.2 turbo da 120 CV e un serbatoio del GPL da 50 litri, promettendo un’autonomia combinata fino a 1.600 km. La vettura, già apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo, mira a consolidare la sua posizione nel mercato europeo, offrendo un’alternativa concreta per chi cerca un’auto efficiente e accessibile. Un Mercato in Trasformazione e la Ricerca di Soluzioni Accessibili. Il mercato automobilistico europeo è segnato da un aumento costante dei prezzi, spinto da fattori come l’inflazione e la transizione verso nuove tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta?
La Dacia Sandero Stepway 2026 si rinnova con un’inedita combinazione di motore GPL e cambio automatico.
Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway, migliorato il design interno
Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.
Nuova dacia Sandero Stepway 2026 la svolta !
Argomenti discussi: Dacia Sandero Stepway, la prova della best seller a GPL da 120 CV; Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta? | Video; Dacia Sandero 2026: debutta il motore Eco-G 120 e l'autonomia sale a 1.590 km | Quattroruote.it; Dacia Sandero Stepway: a gas è vispa e pure automatica.
Dacia Sandero Stepway GPL: nuovo motore, solita certezzaAbbiamo provato su strada la Dacia Sandero 2026 con motore 1.2 benzina/GPL da 120 CV. Resta la solita, affidabile e accessibile tuttofare ... msn.com
Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta? | VideoL’assetto è morbido, perfetto per digerire buchi e dossi, ma i 20 CV in più si sentono quando la strada si apre: la Sandero GPL è un’auto scattante come non è mai stata. Riprende bene, spinge anche ... hdmotori.it
La Dacia Sandero Evader sarà la prossima city car elettrica del marchio romeno, gemella della Renault Twingo: ecco come sarà. https://auto.everyeye.it/notizie/nuova-dacia-evader-come-gemella-renault-twingo-18-000-euro-859744.htmlutm_medium=Soc - facebook.com facebook