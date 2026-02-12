Dacia Sandero Stepway 2026 | il GPL con l' automatico è la svolta?

La Dacia Sandero Stepway 2026 si rinnova con un’inedita combinazione di motore GPL e cambio automatico. La versione con 120 cavalli e trasmissione EDC promette di portare una ventata di novità nel mercato italiano, puntando su efficienza e praticità. La casa francese punta a conquistare chi cerca un’auto affidabile, economica e facile da usare, con il debutto di questa versione che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dacia Sandero Stepway 2026: La Svolta del GPL e Automatico per la Best-Seller Italiana. La Dacia Sandero Stepway si rinnova nel febbraio 2026 con una combinazione inedita per il mercato italiano: un motore GPL da 120 cavalli abbinato a un cambio automatico a doppia frizione EDC. L'aggiornamento, presentato a febbraio 2026, mira a consolidare la posizione della Sandero come una delle auto più vendute in Italia, offrendo un'alternativa interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo e una maggiore efficienza nella guida. Un Restyling che Va Oltre l'Estetica. La Dacia Sandero Stepway, da sempre apprezzata per il suo costo contenuto, presenta un restyling che va oltre l'estetica.

