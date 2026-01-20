Arriva in Italia SushiSamba dove apre e quanto costa una cena nel celebre ristorante
Sushisamba apre a Milano il 28 gennaio, situato al primo piano di Torre Velasca. Il ristorante propone un mix di cucine giapponese, brasiliana e peruviana, offrendo un menu vario e cocktail sofisticati. Una cena presso Sushisamba può costare in media tra 50 e 80 euro a persona, a seconda delle scelte. Una nuova proposta gastronomica che combina sapori diversi in un ambiente elegante e raffinato.
Sushisamba apre il 28 gennaio a Milano al primo piano di Torre Velasca, portando cucina giapponese, brasiliana e peruviana, cocktail e un’esperienza gourmet unica.🔗 Leggi su Fanpage.it
