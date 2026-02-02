Sushisamba apre a Milano nel cuore della Torre Velasca. Il ristorante porta nel centro della città un mix di cucine brasiliana, peruviana e giapponese, puntando su un’atmosfera informale e divertente. I clienti possono gustare piatti fusion mentre si godono buona musica e un design curato. È il locale del momento, pronto a diventare il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza diversa e vivace.

La Sambaroom Il suo avamposto nella Penisola non poteva essere che Milano, in un luogo non a livello della strada, a conferma di come al brand sia sempre piaciuto guardare le città dall’alto, basta pensare alle sedi all’Heron Tower di Londra (38 e 39 esimo piano) o a Dubai, in cima al St Regis hotel (al 51esimo piano): del resto la scenografia spettacolare, verdeggiante e coloratissima, è parte integrante dell’esperienza insieme all’atmosfera vibrante e modaiola. In più c'è la Sambaroom dove la serata si allunga fino a tarda notte (non troppo peraltro: la 1 da giovedì a sabato, la mezzanotte martedì e mercoledì) a suon di musica, dj set, drink e assaggi poco impegnativi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sushisamba: come è il nuovo ristorante del momento a Milano

