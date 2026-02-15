Torna oggi il Carnevale Castellano Festa da piazzale ex Excelsior

Oggi torna il Carnevale Castellano, una festa che richiama molte famiglie e bambini nel piazzale ex Excelsior. L’evento riprende dopo il grande successo dello scorso anno, quando centinaia di persone hanno partecipato alle sfilate e alle attività. Quest’anno, le associazioni locali si sono impegnate a organizzare ancora più giochi, carri allegorici e musica dal vivo, puntando a coinvolgere tutta la comunità.

Dopo il successo di partecipazione e divertimento dello scorso anno, torna un'altra colorata e spassosa edizione del Carnevale Castellano, frutto della collaborazione fra varie realtà associative del territorio sotto il coordinamento dell' assessorato alla cultura del Comune e della Pro loco. Appuntamento alle 14.30 di oggi al piazzale ex Excelsior di via XXV Aprile da dove partirà il corteo accolto in piazza della Repubblica attorno alle 15.30 dalla musica mixata dagli studenti del " Laeng-Meucci ", dall'animazione e dall'intrattenimento pungente di Maurizio Casarola e di "Gli Esperti rispondono" che introdurranno i carri e gli allestimenti dei vari gruppi.