Cinque milioni per gli impianti sportivi piemontesi | il nuovo bando della Regione

La Regione Piemonte ha pubblicato un nuovo bando che mette a disposizione oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi sul territorio. L’iniziativa mira a sostenere sia strutture pubbliche che private, favorendo interventi di miglioramento e valorizzazione degli impianti esistenti. Questo contributo rappresenta un’occasione importante per promuovere lo sviluppo dello sport e il benessere della comunità locale.

Oltre 5 milioni di euro di contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi, sia pubblici sia privati. Sono stati stanziati dall'assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: saranno messi a bando nelle prossime settimane per un ammontare di 3 milioni.

Oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi - La Regione Piemonte finanzia manutenzione e ammodernamento di strutture pubbliche e private per sostenere lo sport di base ... quotidianopiemontese.it

Oltre 5 milioni di euro di contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi - Il bando verrà pubblicato nel mese di gennaio 2026 e prevede l’assegnazione di contributi per gli impianti sportivi esistenti sul territorio regionale e destinati prevalentemente a un bacino di utenza ... targatocn.it

