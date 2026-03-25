Da Orione a ’o rione | Eric Mormile apre il nuovo capitolo di ÆSTHETICA pt II con Gravità Zero

Un nuovo capitolo di “ÆSTHETICA pt. II” si apre con l’uscita di “Gravità Zero”, il progetto di Eric Mormile. Il titolo richiama un’assonanza tra il nome della costellazione Orione e il termine ’o rione, che in napoletano indica un quartiere. La scelta sottolinea un collegamento tra il linguaggio e le immagini di spazio e strada, creando un ponte tra elementi di natura diversa.

Basta un’assonanza per spostare tutto: Orione, detto in napoletano, diventa ’o rione. Una costellazione che si comporta come un quartiere, e la lingua che fa da cerniera tra l’astronomia e la strada, con la naturalezza di chi sa trasformare un dettaglio fonetico in un varco tra sogno e realtà. “ Gravità Zero ”, il nuovo singolo di Eric Mormile, apre il capitolo notturno di “ÆSTHETICA pt. II”: bpm più alti, synth e arpeggiator al posto del piano elettrico, una drum machine più spinta. Il piacere del viaggio, tema già ricorrente nella scrittura del cantautore e musicista partenopeo, si sposta dove la geografia incontra l’astronomia e la città resta visibile solo in lontananza, come un punto fermo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Da Orione a ’o rione: Eric Mormile apre il nuovo capitolo di “ÆSTHETICA pt. II” con “Gravità Zero” Articoli correlati Audi Revolut F1 Team apre un nuovo capitolo con uno spettacolo immersivo a BerlinoDopo anni di preparazione e costruzione “dietro le quinte”, Audi Revolut F1 Team accende ufficialmente la propria nuova era nel Mondiale FIA di... LEPAS apre in Italia un nuovo capitolo della mobilità elegante(Adnkronos) – LEPAS, uno dei marchi del gruppo Chery, compie il primo passo concreto nel mercato italiano con l’avvio del roadshow nazionale, un tour... Approfondimenti e contenuti su Eric Mormile Argomenti discussi: Da Orione a ’o rione: Gravità Zero di Eric Mormile è una crociera d’esosfera in puro stile MTV Pop. Da Orione a ’o rione: Gravità Zero di Eric Mormile è una crociera d’esosfera in puro stile MTV PopBasta un’assonanza per spostare tutto: Orione, detto in napoletano, diventa ’o rione. Una costellazione che si comporta come un quartiere, e la lingua che ... infooggi.it Eric Mormile presenta il nuovo album ÆSTHETICA pt. IEric Mormile risponde con ÆSTHETICA pt. I , il primo concept album che traghetta lo Yacht Rock nel cuore del Mediterraneo. Ascolta su Spotify. Dopo una serie di fortunati lavori dedicati ... corrierenazionale.it