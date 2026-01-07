La scuola che diventa più green con un investimento da 100mila euro | il progetto
Un investimento di 100mila euro trasforma le scuole in ambienti più sicuri, confortevoli e sostenibili. Il progetto mira a migliorare le condizioni di sicurezza e a ottimizzare l’efficienza energetica, rispettando i principi della sostenibilità ambientale. Un passo importante per creare spazi educativi più adeguati alle esigenze degli studenti e dell’ambiente, promuovendo un futuro più responsabile e consapevole.
Maggiore sicurezza, migliori condizioni di comfort e attenzione all’efficienza energetica, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. A Giussano la scuola primaria Gabrio Piola si rifà il look in un'ottica più green.A stabilirlo è stata la giunta comunale, che ha approvato il progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
