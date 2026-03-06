Tatuaggi solidali | 2.400 euro per salvare i neonati

A Piacenza, lo studio Sesto Elemento, guidato da Paolo Garbazza, ha organizzato un'iniziativa di tatuaggi solidali e ha raccolto 2.400 euro destinati a finanziare interventi per neonati. L'evento ha coinvolto numerosi clienti che hanno deciso di contribuire a questa causa attraverso tatuaggi eseguiti nello studio. La somma raccolta verrà destinata a sostenere i bisogni sanitari di bambini appena nati.

Un gesto concreto di solidarietà ha unito l'arte del tatuaggio alla necessità sanitaria a Piacenza. Lo studio Sesto Elemento, guidato da Paolo Garbazza, ha raccolto 2.400 euro per il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Azienda USL. L'iniziativa si è svolta in due giornate dedicate esclusivamente alla beneficenza, trasformando la passione artistica in risorse vitali per i piccoli pazienti. La somma donata coprirà l'acquisto di dispositivi elettromedicali essenziali per migliorare le cure pediatriche. Dal disegno sulla pelle al salvataggio clinico La creatività non si limita all'estetica ma diventa uno strumento di sopravvivenza per i più fragili.