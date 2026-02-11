Giornate del Farmaco solidale Al via la raccolta a Gualdo

Sono iniziate ieri a Gualdo Tadino le giornate di raccolta del farmaco organizzate dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Centinaia di persone si sono presentate nelle farmacie per donare medicine di scadenza o inutilizzate, sperando di aiutare chi ha più bisogno. La campagna proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di raccogliere quante più medicine possibili da distribuire a famiglie in difficoltà.

GUALDO TADINO – Sono iniziate ieri le giornate della raccolta del farmaco, organizzate dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Collaborano con i volontari le farmacie comunali Calai e di Cerqueto, la Centrale Capeci e la Monte Penna di Rigali. La raccolta dura per una settimana, fino a lunedì 16 febbraio; la giornata clou è prevista per sabato, quando saranno presenti nelle varie farmacie anche diversi volontari gualdesi coordinati dalla responsabile locale, Loredana Farabi (nella foto). Le persone che vorranno partecipare col dono solidale potranno acquistare uno o più farmaci da banco, o potranno chiedere il parere al farmacista o agli stessi volontari.

