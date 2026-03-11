Casper Super Eroi in Corsia | al via la raccolta di uova di Pasqua

È iniziata la raccolta di uova di Pasqua, giochi e libri organizzata dai volontari Casper Super Eroi in Corsia. L'iniziativa coinvolge il deposito di donazioni nei reparti pediatrici e nelle case famiglia della Campania, con l'obiettivo di portare sorrisi ai bambini ricoverati. La campagna si concentra sulla distribuzione di doni durante il periodo pasquale.

Partita la raccolta di uova, giochi e libri per i bambini ricoverati: i volontari Casper portano sorrisi nei reparti pediatrici e nelle case famiglia della Campania.. “Sappiamo sulla nostra pelle che ci sono reparti dove ogni respiro pesa, dove i genitori imparano a sorridere anche con il cuore spezzato e dove i bambini combattono battaglie molto più grandi di loro. Ma quando entriamo noi Super Eroi portiamo allegria e questo ci fa star bene, perché non c’è fatica se si raccolgono i sorrisi dei bambini e delle loro famiglie. Anche per un solo attimo sappiamo che la paura lascia spazio alla speranza. Perché quando un bambino malato sorride, guariscono anche la mamma ed il papà che non dormono, i sanitari che ogni giorno lottano in silenzio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

