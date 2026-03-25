Da Dawson' s Creek a Kylie Minogue | le sfilate e le campagne pubblicitarie del nuovo Chanel sono piene di omaggi alla cultura pop dei millennial

Il nuovo backstage di Chanel si arricchisce di richiami alla cultura pop dei millennial, con sfilate e campagne pubblicitarie che richiamano elementi provenienti da Dawson's Creek e Kylie Minogue. La direzione creativa è affidata a Matthieu Blazy, stilista che si distingue per un approccio intellettuale e visionario. La presenza di questi riferimenti suggerisce una volontà di connettersi con un pubblico più giovane e attento alle suggestioni degli anni 2000.

Gli indizi c’erano tutti, e ora ne abbiamo la conferma: Matthieu Blazy, stilista intellettuale e visionario ora alla guida della Maison Chanel, nel cuore è un vero millennial. Lo è anagraficamente (ha 41 anni) ma anche per formazione: la cultura pop dei primi anni Duemila fa continuamente capolino nel suo lavoro. Gli omaggi di Matthieu Blazy alla cultura anni Duemila. L’ultimo esempio è lo spot della borsa Chanel 25 con protagonista Margot Robbie, amica e testimonial del brand: il video di Michel Gondry è un esplicito omaggio al videoclip di Come Into My World di Kylie Minogue. La cantante australiana fa addirittura un cameo nello spot. Matthieu Blazy ha portato un tocco pop in casa Chanel, tempio della moda parigina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Dawson's Creek a Kylie Minogue: le sfilate e le campagne pubblicitarie del nuovo Chanel sono piene di omaggi alla cultura pop dei millennial Articoli correlati Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l'iconica Kylie Minogue nel videoclip "Come Into My World"Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l’iconica Kylie Minogue nel videoclip Come Into My World, in un racconto... Leggi anche: Diretta da Michel Gondry, Margot Robbie è la protagonista della nuova campagna dedicata alla borsa Chanel 25. Il cortometraggio è un omaggio a Kylie Minogue