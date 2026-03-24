Diretta da Michel Gondry Margot Robbie è la protagonista della nuova campagna dedicata alla borsa Chanel 25 Il cortometraggio è un omaggio a Kylie Minogue

Una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla borsa Chanel 25 è stata diretta da Michel Gondry e vede come protagonista l’attrice e ambasciatrice del marchio. La campagna include un cortometraggio che rende omaggio a Kylie Minogue, cantante pop australiana e artista preferita dell’attrice fin dall’infanzia. Margot Robbie compare nel video insieme alla cantante, che ha influenzato la sua infanzia.

C hanel chiama, Margot Robbie risponde. La nuova campagna dedicata alla borsa Chanel 25 vede protagonista l’attrice e ambasciatrice della maison insieme alla sua cantante preferita, Kylie Minogue, icona pop australiana e fonte di ispirazione di Robbie fin da bambina. Diretto dal regista Michel Gondry ( Se mi lasci ti cancello, Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm ), il cortometraggio celebra i 25 anni di Come Into My World, il celebre singolo dance-pop di Minogue del 2001. Los Angeles si trasforma in una caotica e romantica Rue parigina (location del videoclip originale) e Margot Robbie si moltiplica in diverse versioni di sé stessa, ognuna accompagnata da un’interpretazione della Chanel 25. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Diretta da Michel Gondry, Margot Robbie è la protagonista della nuova campagna dedicata alla borsa Chanel 25. Il cortometraggio è un omaggio a Kylie Minogue Articoli correlati Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l'iconica Kylie Minogue nel videoclip "Come Into My World"Chanel reinventa l’immaginario pop, con Margot Robbie che interpreta l’iconica Kylie Minogue nel videoclip Come Into My World, in un racconto... Leggi anche: Il nuovo bob effortless di Margot Robbie da Chanel e gli altri beauty look delle star in front row alla Paris Fashion Week Approfondimenti e contenuti su Diretta da Michel Gondry Margot Robbie... Argomenti discussi: Chanel: la campagna con Margot Robbie, omaggio a Kylie Minogue; MARGOT ROBBIE E KYLIE MINOGUE INSIEME PER LA BORSA CHANEL 25.