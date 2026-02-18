Sanremo 2026 il dopo Conti accende la partita il totonomi | Stefano De Martino Nicola Savino e Fiorello - RETROSCENA

Sanremo 2026, dopo l’addio di Conti, la corsa per la conduzione si fa più intensa. Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello sono i nomi più chiacchierati tra i possibili sostituti. Le discussioni tra gli addetti ai lavori sono già avviate, anche se ancora nessuna scelta ufficiale è stata annunciata. Intanto, i rumors si moltiplicano, alimentando le speculazioni su chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston. La sfida tra i candidati continua a tenere banco tra i fan e gli esperti di spettacolo.

Il sipario non si è ancora alzato e già si pensa all’ultima scena. Carlo Conti ha messo le carte sul tavolo: il 2026 sarà il suo ultimo Festival alla guida del Festival di Sanremo. Quinta volta all’Ariston, poi il passo di lato. Un annuncio che ha il sapore della programmazione, ma anche quello di un’eredità pesante da assegnare. Perché Sanremo non è solo conduzione. È direzione artistica, equilibri politici, discografici, televisivi. È una macchina che macina ascolti, polemiche, retroscena. E chi prenderà il posto di Conti dovrà saper reggere pressione e aspettative. Sul fronte conduzione il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

