Conte espulso in Inter-Napoli | due giornate di squalifica

Da ildifforme.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la ventesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha deciso di espellere Conte in occasione della partita tra Inter e Napoli, attribuendogli due giornate di squalifica. La decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni relative alle recenti gare, evidenziando l’attenzione della Lega alle condotte dei protagonisti in campo. Questo episodio rappresenta un ulteriore elemento di analisi per gli appassionati e gli addetti ai lavori del calcio italiano.

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l’allenatore del Napoli Antonio Conte, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

conte espulso in inter napoli due giornate di squalifica

© Ildifforme.it - Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica a Conte

Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Furia Conte in Inter-Napoli, espulso dopo il rigore ai nerazzurri, calcio alla bottiglia: Vergogna; Antonio Conte aggrappato alla balaustra col fratello dopo l'espulsione in Inter-Napoli: urla, indicazioni e poi il silenzio; Rigore per l'Inter, Conte esplode. Dopo il rosso urla al quarto uomo: Vergognatevi!.

conte espulso inter napoliDue giornate a Conte per il “vergognatevi tutti!”: torna in tempo per Juve-Napoli - Napoli è stato squalificato per due partite con un'ammenda di 15mila euro ... dire.it

conte espulso inter napoliDue giornate di squalifica a Conte per il parapiglia in Inter-Napoli - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica ... corrieredellosport.it

conte espulso inter napoliConte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo - Il tecnico azzurro ha ricevuto anche un'ammenda di 15mila euro: salterà le sfide casalinghe contro Parma e Sassuolo, tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Inter Napoli 2-2 | step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan: rigore e proteste di Conte!

Video Inter Napoli 2-2 | step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan: rigore e proteste di Conte!

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.