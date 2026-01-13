Conte espulso in Inter-Napoli | due giornate di squalifica

Durante la ventesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha deciso di espellere Conte in occasione della partita tra Inter e Napoli, attribuendogli due giornate di squalifica. La decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni relative alle recenti gare, evidenziando l’attenzione della Lega alle condotte dei protagonisti in campo. Questo episodio rappresenta un ulteriore elemento di analisi per gli appassionati e gli addetti ai lavori del calcio italiano.

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l'allenatore del Napoli Antonio Conte, "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente .

Due giornate di squalifica a Conte per il parapiglia in Inter-Napoli - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica ... corrieredellosport.it

Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo - Il tecnico azzurro ha ricevuto anche un'ammenda di 15mila euro: salterà le sfide casalinghe contro Parma e Sassuolo, tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

