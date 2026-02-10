UFFICIALE Sassuolo-Inter | inflitte due giornate di squalifica

Il Giudice sportivo ha deciso: due giornate di squalifica per un giocatore del Sassuolo. La squalifica arriva dopo l’episodio avvenuto durante la partita contro l’Inter, quando un’espressione offensiva è stata rivolta al direttore di gara. La decisione è stata ufficializzata poco fa, chiudendo così il caso che aveva fatto discutere nei giorni scorsi.

"Espressione offensiva ai danni del Direttore di gara" È arrivato l'atteso verdetto del Giudice sportivo sulla 24esima giornata di Serie A. Due giornate di squalifica a uno dei protagonisti, seppur in negativo, della sfida tra Sassuolo e Inter vinta da quest'ultima con un roboante 5-0. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sospeso due turni Nemanja Matic, fattosi espellere (doppia ammonizione) da Chiffi nel finale del match tra neroverdi e nerazzurri. Precisamente dopo la rete del momentaneo 4-0 firmata dallo svizzero Akanji. Il centrocampista serbo è stato espulso "per aver rivolto un'espressione offensiva al Direttore di gara dopo aver ricevuto un'ammonizione, da diffidato".

