Curling dal 27 marzo i Mondiali Maschili | l’Italia al via con una squadra inedita

Venerdì 27 marzo inizieranno a Ogden, negli Stati Uniti, i Campionati Mondiali maschili di curling 2026, denominati LGT World Men’s Curling Championship. La competizione si svolge nella città a circa 40 km a nord di Salt Lake City e vedrà in campo una squadra italiana con una formazione inedita. La manifestazione si concluderà nelle prossime settimane.

La Nazionale Azzurra all’appuntamento senza Joël Retornaz. La squadra sarà guidata dal giovane skip Stefano Spiller L’appuntamento iridato, giunto alla sua sessantasettesima edizione, vedrà la partecipazione di 13 Paesi. Fra di essi, ci sarà anche l’Italia, che giocherà con una formazione inedita. Difatti, la squadra non sarà guidata da Joël Retornaz, che per motivi personali ha preferito chiudere con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 la sua stagione legata agli impegni con la Nazionale. Confermati, invece, Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) rispettivamente come third e second, mentre il ruolo di lead sarà ricoperto da Alberto Pimpini (C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Curling, l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali, lo skip sarà una grande speranzaJoel Retornaz non parteciperà ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno a Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile.

Curling, come funziona e gli italiani in gara

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Campionati del mondo di curling maschile 2026: programma, orari e dove vedere le partiteDal 27 marzo al 4 aprile si giocano i Campionati del mondo di curling maschile 2026 a Ogden, negli USA: scopri quando gioca l'Italia e dove vedere le partite. olympics.com

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SORTEGGIATI I GIRONI PER I MONDIALI IN QATAR PUBBLICATO IL 18-03-2026 Si è concluso il sorteggio, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB (QUI), per la composizione dei gironi dei Campionati del Mondo under 17 maschili 202 - facebook.com facebook

MONDIALI UNDER 17 Sorteggiati i gironi delle rassegne maschili e femminili I DETTAGLI DEL TORNEO MASCHILE: federvolley.it/node/132841 I DETTAGLI DEL TORNEO FEMMINILE: federvolley.it/node/132842 #MU17WCH | #WU17WCH x.com