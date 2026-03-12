Mondiali femminili di curling 2026 a Calgary | l’Italia si presenta con la squadra olimpica di Milano-Cortina
Dal 14 al 22 marzo 2026 si svolgerà in Canada la BKT World Women’s Curling Championship, un torneo che vedrà la partecipazione di 13 nazioni. Tra queste, l’Italia presenterà una squadra composta dai membri della squadra olimpica di Milano-Cortina, pronta a competere ai Mondiali femminili di curling. La competizione si terrà a Calgary e rappresenta uno degli appuntamenti principali nel calendario internazionale di questa disciplina.
La BKT World Women's Curling Championship 2026 si disputa dal 14 al 22 marzo in Canada con 13 nazioni al via. Constantini e compagne esordiscono domenica 15 contro la Sud Corea. CT Mariani: "Sono sicuro che le ragazze daranno il massimo". Da sabato 14 a domenica 22 marzo, Calgary diventa la capitale mondiale del curling femminile. La città canadese ospita la 47ª edizione della BKT World Women's Curling Championship 2026, con 13 nazioni al via. Tra queste c'è anche l'Italia, pronta a misurarsi con le migliori squadre del mondo subito dopo l'esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026.
