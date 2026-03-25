È stato firmato un protocollo tra un ente sanitario e un'associazione di persone con mielolesione, riguardante un percorso di cura e riabilitazione. Il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo (Pdta-R) è rivolto ai soggetti con lesione del midollo spinale. La firma segna una tappa significativa nel settore, offrendo una nuova opportunità per le persone coinvolte.

Il documento formalizza un approccio multidisciplinare integrato che coinvolge in modo coordinato i diversi professionisti lungo tutte le fasi dell’assistenza La presentazione del percorso di cura e riabilitazione (percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo – Pdta-R) dedicato alle persone con lesione midollare rappresenta un punto di arrivo importante, ma soprattutto un punto di partenza con rinnovato entusiasmo. Un risultato concreto, frutto di un lavoro lungo e complesso coordinato da Elena Belli dall’équipe del settore Qualità aziendale diretto da Pilade Cortellazzi, che oggi si traduce nella sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Azienda Usl di Piacenza e associazione Para-Tetraplegici di Piacenza, e sancisce un impegno forte e condiviso a favore dei pazienti mielolesi e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Cura e riabilitazione per la mielolesione: sottoscritto il protocollo con l'associazione Para Tetraplegici

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