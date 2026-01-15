Montagna sottoscritto un protocollo per la frequentazione consapevole
In Municipio è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa per la promozione della frequentazione consapevole e rispettosa della montagna, valido dal 2026 al 2028. L’accordo mira a sensibilizzare gli escursionisti e gli appassionati, favorendo un approccio responsabile alla natura e alle attività in quota. Il protocollo rappresenta un passo importante per tutelare l’ambiente montano e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali nel rispetto delle comunità locali.
È stato sottoscritto, in Municipio, il rinnovo del Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione della frequentazione consapevole e rispettosa della montagna per il triennio 2026–2028. L’accordo vede la partecipazione del CAI Sezione di Parma APS e del Comune di Parma, Provincia di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Sottoscritto in Prefettura il protocollo d'intesa provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Leggi anche: Sottoscritto da Cia in Prefettura il protocollo antiusura
Comunicato stampa - Rinnovato il Protocollo d’Intesa per la promozione della frequentazione consapevole della montagna.
La Regione #piemonte stanzia oltre 10 milioni di euro per la montagna facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.