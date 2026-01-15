Montagna sottoscritto un protocollo per la frequentazione consapevole

In Municipio è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa per la promozione della frequentazione consapevole e rispettosa della montagna, valido dal 2026 al 2028. L’accordo mira a sensibilizzare gli escursionisti e gli appassionati, favorendo un approccio responsabile alla natura e alle attività in quota. Il protocollo rappresenta un passo importante per tutelare l’ambiente montano e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali nel rispetto delle comunità locali.

