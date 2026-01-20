Welfare e fasce deboli sottoscritto il protocollo tra Comune e Sindacati Confederali | i punti

È stato firmato questa mattina in Municipio il Protocollo d'intesa tra il Comune di Piacenza e le rappresentanze di Cgil, Cisl e Uil, con l’obiettivo di definire interventi di welfare e sostegno alle fasce più deboli. L’accordo riguarda la contrattazione sociale relativa al bilancio preventivo 2026-2028 dell’ente, promuovendo azioni di tutela e inclusione per le comunità locali.

È stato sottoscritto questa mattina in Municipio il Protocollo d'intesa tra il Comune di Piacenza e le rappresentanze Confederali e dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, per la contrattazione sociale riferita al bilancio preventivo 2026-2028 dell'ente. «Un documento condiviso che valorizza il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Fincantieri, sottoscritto protocollo appalti. Sindacati: “Più tutele per i dipendenti” Leggi anche: Comune di Napoli: al via il piano freddo per le fasce più deboli della cittadinanza Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Vimercati (UniMi): Come innovare il welfare con il Terzo Settore; Panicale, bilancio approvato: Alti livelli dei servizi senza aumentare tariffe e rette; Passero (Per la Puglia) proclamato consigliere regionale: Consapevole dell’impegno che ci aspetta; Sant’Ambrogio di Torino e sindacati: firmato il protocollo per lo sviluppo sociale. Welfare e fasce deboli, sottoscritto il protocollo tra Comune e Sindacati Confederali: i punti - È stato sottoscritto questa mattina in Municipio il Protocollo d'intesa tra il Comune di Piacenza e le rappresentanze Confederali e dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, per la contrattazione sociale ... ilpiacenza.it Capannori: confermate le misure di sostegno alle fasce più deboli, nessun aumento della pressione fiscale - Dalla refezione scolastica, ai servizi per i pensionati fino alla tassa di soggiorno e alle misure anticrisi: il piano dell'Amministrazione ... luccaindiretta.it CAPACI: OPEN DAY AL MICRONIDO COMUNALE. UN MODELLO DI WELFARE AL SERVIZIO DEI CITTADINI PIÙ PICCOLI Porte aperte e un’accoglienza speciale sabato 17 gennaio per l’asilo nido comunale “Il Cucciolo”. L’Open Day ha registrato una parte - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.