Juventus Under 17 esordio da sogno per Przytarski | il bomber polacco firma il gol vittoria allo scadere contro il Parma Il focus

Nell’esordio con la Juventus Under 17, Przytarski ha segnato il gol decisivo allo scadere contro il Parma, regalando ai tifosi una vittoria importante. Il giovane attaccante polacco ha dimostrato subito il suo potenziale, segnando appena sette minuti dopo essere entrato in campo. Un inizio promettente per il talento che potrebbe diventare un punto di riferimento nel settore giovanile bianconero.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Przytarski fa impazzire i bianconeri e segna dopo solo 7 minuti dal suo ingresso col Parma. Le prime impressioni sull’attaccante polacco in un focus dedicato. Minuto 80, la Juventus Under 17 di Grauso sta pareggiando 0-0 in casa contro il Parma. Una gara complicata, nel secondo tempo i bianconeri fanno fatica a produrre occasioni da gol e allora il mister prepara un cambio coraggioso: fuori il capocannoniere Paonessa, non particolarmente brillante e dentro l’attaccante polacco Przytarski con la numero 18. Appena tesserato, subito in campo per dare peso al reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chi è Przytarski, il bomber polacco pronto ad accasarsi alla Juventus Under 17: l’identikit dell’attaccante classe 2009Przytarski è un giovane attaccante polacco del 2009, che si appresta a unirsi alla Juventus Under 17.

Pagelle Juventus Parma Under 17: Przytarski da sogno, Rocchetti solido, Rigo fa i solchi- VOTIAnalisi e valutazioni dei protagonisti della sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata della stagione 202526.

