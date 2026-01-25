Promozione l’anticipo | colpo esterno del Montignoso Casalguidi beffato allo scadere

Da sport.quotidiano.net 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Casalguidi e Montignoso, il risultato finale è di 2-3 per gli ospiti. La partita è stata decisa da due gol di Merci e Castiglioni nel primo tempo, con Capecchi che ha siglato il gol decisivo allo scadere. Per i padroni di casa, i marcatori sono stati Dani e Ceccarelli. Una vittoria sofferta, arrivata negli ultimi minuti, che permette al Montignoso di ottenere un importante colpo esterno.

casalguidi 2 montignoso 3 Merci, Castiglioni (60’ Dani, 75’ Capecchi) Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli (25’ Diddi) Bonfanti An. (45’ Puccianti, poi dall’80’ Filoni) De Simone, Bonfanti Al., Tomeo, Ghimenti. All. Paolacci MONTIGNOSO Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Del Padrone, Giannantoni, Vannucci, Donati, Grasselli, Bertuccelli, Lorenzini (70’ Brio) Bologna. All. Ricci ARBITRO Giuliarini di Grosseto NOTE Espulso di Benedetti al 58’ MARCATORI 17’ Giannantoni, 26’ Bologna, 59’ De Simone (rig), 84’ Bonaiuti, 90’ Brio Una partita riacciuffata quando sembrava ormai persa, e persa quando ormai il punto sembrava in cassaforte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione l8217anticipo colpo esterno del montignoso casalguidi beffato allo scadere

© Sport.quotidiano.net - Promozione, l’anticipo: colpo esterno del Montignoso. Casalguidi beffato allo scadere

Leggi anche: Milan Primavera beffato: il Napoli pareggia allo scadere del secondo tempo

Leggi anche: Calcio In Promozione trasferta insidiosa per la San Marco opposta al Casalguidi. Montignoso, che scivolone! La Lampo dilaga con quattro reti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Promozione/A, pari show nell'anticipo tra Casoli Fontanelle e Nereto; La più piccola di Fiat crea gli incentivi anche se non ci sono; Trento-Cremona 85-94: highlights LBA; Serie B, colpo del Bari a Cesena. Davanti si corre: vincono Frosinone, Venezia e Monza.

promozione l anticipo colpoPromozione, l’anticipo: colpo esterno del Montignoso. Casalguidi beffato allo scaderecasalguidi 2 montignoso 3 Merci, Castiglioni (60’ Dani, 75’ Capecchi) Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli (25’ Diddi) Bonfanti An. (45’ Puccianti, poi dall’80’ ... sport.quotidiano.net

promozione l anticipo colpoGravina show, la Savignanese sorpassa il Misano in vetta: il punto sulla Promozione Girone DLa Savignanese espugna Classe, Cervia nell'anticipo frenato dal Bellaria. Pari Stella, Bellariva beffato dal Gambettola ... altarimini.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.