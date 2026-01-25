Promozione l’anticipo | colpo esterno del Montignoso Casalguidi beffato allo scadere

Nel match tra Casalguidi e Montignoso, il risultato finale è di 2-3 per gli ospiti. La partita è stata decisa da due gol di Merci e Castiglioni nel primo tempo, con Capecchi che ha siglato il gol decisivo allo scadere. Per i padroni di casa, i marcatori sono stati Dani e Ceccarelli. Una vittoria sofferta, arrivata negli ultimi minuti, che permette al Montignoso di ottenere un importante colpo esterno.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.