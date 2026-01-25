Promozione l’anticipo | colpo esterno del Montignoso Casalguidi beffato allo scadere
Nel match tra Casalguidi e Montignoso, il risultato finale è di 2-3 per gli ospiti. La partita è stata decisa da due gol di Merci e Castiglioni nel primo tempo, con Capecchi che ha siglato il gol decisivo allo scadere. Per i padroni di casa, i marcatori sono stati Dani e Ceccarelli. Una vittoria sofferta, arrivata negli ultimi minuti, che permette al Montignoso di ottenere un importante colpo esterno.
casalguidi 2 montignoso 3 Merci, Castiglioni (60’ Dani, 75’ Capecchi) Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli (25’ Diddi) Bonfanti An. (45’ Puccianti, poi dall’80’ Filoni) De Simone, Bonfanti Al., Tomeo, Ghimenti. All. Paolacci MONTIGNOSO Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Del Padrone, Giannantoni, Vannucci, Donati, Grasselli, Bertuccelli, Lorenzini (70’ Brio) Bologna. All. Ricci ARBITRO Giuliarini di Grosseto NOTE Espulso di Benedetti al 58’ MARCATORI 17’ Giannantoni, 26’ Bologna, 59’ De Simone (rig), 84’ Bonaiuti, 90’ Brio Una partita riacciuffata quando sembrava ormai persa, e persa quando ormai il punto sembrava in cassaforte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
