Cuba ' Nuestra America flotilla' attracca a L’Avana

La flottiglia chiamata 'Nuestra America flotilla' è arrivata al porto di L’Avana. La barca a motore ‘Maguro’ ha raggiunto il porto dopo aver lasciato Progreso, in Messico, il 21 marzo. L’imbarcazione ha percorso una distanza di diverse centinaia di chilometri prima di arrivare nella capitale cubana.

È attraccata al porto di L’Avana la ‘ Nuestra America flotilla ’. La barca a motore ‘Maguro’ è arrivata dopo essere salpata da Progreso, in Messico, lo scorso 21 marzo. Altre due imbarcazioni a vela dovrebbero raggiungere le coste cubane nei prossimi giorni. La barca, composta da 32 persone comprese di equipaggio, ha trasportato aiuti umanitari che vanno ad aggiungersi a quelli portati sull’isola negli scorsi giorni per via aerea dagli oltre 400 attivisti del ‘ Nuestra America Convoy ‘. Ad accoglierli una delegazione del governo e delle istituzioni cubane, oltre a molti degli attivisti del convoglio. Sulla banchina è stato allestito uno spazio per una breve cerimonia di benvenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, 'Nuestra America flotilla' attracca a L’Avana Articoli correlati Aiuti umanitari a Cuba, a bordo della Nuestra America: “Trump non può seppellire il diritto internazionale”Due giorni dopo aver lasciato il porto messicano i membri del convoglio “Nuestra America”, che sta consegnando rifornimenti alimentari a Cuba,... La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana: “Rompere l’assedio a Cuba”Partiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il “Nuestra America Convoy” che non sarà solo una Flotilla ma... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuestra America Temi più discussi: Destinazione Cuba, è salpata dal Messico la flotilla Nuestra America; Partita dal Messico la flotilla per Cuba, a bordo anche quattro italiani; Cuba, la flotilla italiana arriva a L'Avana: La solidarietà non si può bloccare; Partita per L’Avana la flotilla europea. A Cuba sbarca la Nuestra America Flotilla. A bordo anche il camallo genovese Josè NivoiÈ approdata a Cuba la prima nave dell’iniziativa umanitaria nata per sostenere l’isola colpita da una grave crisi energetica. L’imbarcazione, partita dal ... ilsecoloxix.it La prima imbarcazione di un convoglio umanitario per Cuba arriva all’AvanaIl 24 marzo la prima imbarcazione di un convoglio umanitario per Cuba – con a bordo forniture mediche, generi alimentari e pannelli solari – è arrivata all’Avana Leggi ... internazionale.it A Cuba arriva la Flotilla Nuestra America partita dal Messico con Venti tonnellate di aiuti pronta ad unirsi all’European Convoy For Cuba arrivato nei giorni scorsi dall’Italia con una delegazione internazionale. - facebook.com facebook A L'Avana ci sono anche i due eurodeputati, insieme al Nuestra America Convoy, per portare cinque tonnellate di aiuti ai medici dell’Hospital Pediátrico Borrás-Marfan x.com