Due giorni dopo aver lasciato il porto messicano i membri del convoglio “Nuestra America”, che sta consegnando rifornimenti alimentari a Cuba, condividono la loro prospettiva su questa missione. L’attivista brasiliano Thiago Avila, portavoce principale del convoglio internazionale organizzato da Progressive International, spiega che questa flottiglia, come quella destinata a Gaza, mira a richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere il diritto dei popoli alla sovranità. “Non possiamo permettere che il mondo e il diritto internazionale vengano seppelliti sotto l’avidità di Donald Trump “, dichiara. Cuba sta affrontando difficoltà sotto la pressione del blocco imposto dal presidente americano, che sta esacerbando una crisi economica ed energetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aiuti umanitari a Cuba, a bordo della Nuestra America: “Trump non può seppellire il diritto internazionale”

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