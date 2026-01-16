Decaro sì ma anche De-generoso | Emiliano resta fuori dalla giunta ma è pronta una consulenza da 130mila euro

Michele Emiliano ha deciso di non entrare nella nuova Giunta regionale pugliese come assessore, pur mantenendo un ruolo come consigliere del presidente. Contestualmente, si parla di una consulenza valutata circa 130 mila euro, che potrebbe rappresentare un’opportunità economica significativa. Questa scelta evidenzia un cambio di ruolo e di strategia politica, con possibili implicazioni per il panorama regionale e le prossime decisioni amministrative.

Una poltrona in meno, una consulenza milionaria in più. Niente male, per l'ex presidente Michele Emiliano, che secondo quanto riportano i giornali di oggi, avrebbe rinunciato a un posto da assessore nella Giunta regionale pugliese, ma ne avrebbe accettato uno da consigliere del presidente. Molto ben pagato: 130mila euro. Ma ci sarebbe un ostacolo: l'ex presidente della Regione Puglia dovrà chiedere al Csm l'aspettativa dalla Magistratura. Ieri il presidente della Regione Decaro, aveva firmato il decreto di riorganizzazione del modello Maia 2.0, riducendo da 21 a 9 i consiglieri del presidente, 5 politici e 4 tecnici.

