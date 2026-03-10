Cristian Donzello morto in una gara clandestina di moto | in 3 rischiano fino a 13 anni

Un uomo è morto durante una gara clandestina di moto a Biassono, in provincia di Monza e della Brianza. Tre persone sono state coinvolte nell’incidente e rischiano una condanna che può arrivare fino a 13 anni di carcere. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto, mentre le autorità hanno sequestrato le motociclette e avviato i procedimenti legali.

Biassono (Monza Brianza), 10 marzo 2026 - Rischia di costare una pena fino a 13 anni di reclusione agli imputati la gara clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote. Cinque indagati. Per questa tragica vicenda, accaduta il 12 marzo 2023 nella zona industriale di Biassono, in tre sono chiamati a presentarsi all' udienza preliminare fissata per il 25 marzo davanti alla giudice Angela Colella, mentre per altri due non ancora diciottenni all'epoca del fatto procede la Procura per i minorenni di Milano.