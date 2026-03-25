Confindustria riduce le previsioni | crescita limitata al +0,5% nel 2026 se la guerra in Iran si ferma

Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto le previsioni di crescita per il 2026, stimando un aumento dello 0,5 per cento nel caso in cui la guerra in Iran si concluda. Sono stati analizzati tre possibili scenari economici in relazione alla durata del conflitto, che hanno portato a questa revisione delle stime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tre scenari economici legati alla durata del conflitto. Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica per il 2026, valutando gli effetti della guerra in Iran. Le prospettive cambiano sensibilmente in base alla durata del conflitto, delineando tre possibili scenari: Fine della guerra entro marzo: il Pil italiano crescerebbe del +0,5%. Conflitto di 4 mesi (fino a giugno): si avrebbe una situazione di stagnazione (crescita zero). Guerra protratta per 10 mesi: l’economia entrerebbe in recessione con -0,7%. Si tratta di un netto peggioramento rispetto alle stime autunnali, che indicavano una crescita del +0,7%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Confindustria riduce le previsioni: crescita limitata al +0,5% nel 2026 se la guerra in Iran si ferma Articoli correlati Guerra in Iran, i carburanti aumentano: l'effetto accise si riduce. Campania, Basilicata e Calabria le più "care"L’aumento del costo industriale dei carburanti spinge i prezzi applicati dai distributori. Confindustria: nel 2026 Pil al ribasso (+0,5%) se il conflitto termina oraCon le previsioni di primavera, il centro studi di Confindustria taglia le stime di crescita valutando l’impatto del conflitto in Iran. Una raccolta di contenuti su Confindustria riduce Iran, Confindustria lancia l’allarme: Con la guerra rischio recessione. Tagliate le stime di crescita del Pil per il 2026Con le previsioni di primavera, il centro studi di Confindustria taglia le stime di crescita valutando l'impatto del conflitto in Iran ... affaritaliani.it Confindustria: «Per le imprese 7 miliardi in più di bollette se la guerra continua fino all’estate»Pil italiano a +0,5% se il conflitto in Iran termina adesso. Economia in stagnazione se si protrae fino al 2° trimestre del 2026 ... corriere.it