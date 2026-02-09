Umbria resistenza agli antibiotici | task force sanitaria e veterinaria
La Regione Umbria rafforza la lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Dopo aver aderito al Piano nazionale, ha messo in campo una task force composta da sanitari e veterinari. L’obiettivo è ridurre l’uso degli antibiotici solo alle situazioni veramente necessarie, per evitare che i farmaci perdano efficacia. La regione vuole sensibilizzare medici e cittadini, chiedendo di evitare prescrizioni e assunzioni inutili. La battaglia contro i residui di antibiotici nei territori parte anche da questa nuova strategia condivisa.
"Ogni dose di antibiotico deve essere somministrata solo quando realmente necessaria: questo deve valere sia in ambito sanitario umano che in quello veterinario": è questo l'obiettivo della Regione Umbria dopo l'adesione al Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico resistenza (Pncar), che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
