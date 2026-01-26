Allarme ' Amr' in Capitanata | da Foggia la risposta coordinata alla resistenza agli antibiotici

In Capitanata, si segnala un allarme riguardante l’antimicrobico-resistenza (Amr), un problema di crescente preoccupazione a livello internazionale. La resistenza agli antibiotici rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, richiedendo un intervento coordinato tra le autorità sanitarie, professionisti e comunità. Questo articolo analizza la situazione a Foggia e le strategie adottate per contrastare la diffusione di questa emergenza sanitaria.

Medici, farmacisti e veterinari firmano un protocollo per rafforzare la lotta all'antimicrobico-resistenza con un approccio 'One Health' Gli Ordini hanno ribadito con chiarezza che non intendono in alcun modo sostituirsi alla Regione Puglia, né alle sue articolazioni centrali e periferiche. Al contrario, l’obiettivo dichiarato è supportare e rafforzare l’azione regionale, mettendo a disposizione competenze professionali, capacità di raccordo territoriale e prossimità ai cittadini. È inoltre prevista l’estensione del coinvolgimento anche ad altre professioni e ordini professionali (infermieri, agronomi, biologi, chimici e altri), riconoscendo il carattere trasversale e sistemico della sfida Amr.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

