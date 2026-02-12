Da Yassine a Bounida | dieci U 23 pronti a spiccare il volo e c' è un talento del Catanzaro

Una decina di giovani U23 si fanno spazio tra i prossimi talenti da seguire. Tra loro ci sono giocatori norvegesi, serbi, danesi e uruguaiani, pronti a conquistare l’attenzione dei club. Tra i nomi emergenti spicca anche un talento del Catanzaro, che si prepara a fare il salto. La lista, ideata da Football Intelligence, si basa su analisi di dati avanzati e mette in luce chi potrebbe esplodere presto nel calcio internazionale.

Sono giovani che stanno intraprendendo percorsi diversi, pronti a costruirsi una propria identità. C’è chi gioca in Uruguay, sognando il grande salto in Europa, e chi è partito dalla seconda serie svizzera e ora sogna di vincere il campionato. Abbiamo chiesto a Football Intelligence - società di consulenza per lo scouting che lavora per club e si avvale di sistemi di elaborazione dati all'avanguardia – di indicarci 10 giovani under 23 nel mondo che potrebbero spiccare il volo da un momento all’altro. Un unico requisito: devono avere un valore di mercato inferiore ai 5 milioni. Norvegesi, serbi, danesi: nella lista c’è di tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

